На полигоне «Нестеровский» в Ингушетии проходят первые в этом году военные учения
Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии приступили к первым занятиям в новом году на общевойсковых полигонах, сообщает пресс-служба ЮВО.
Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 20 общевойсковых полигонах.
Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Нестеровский — в Ингушетии, Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук — в Астраханской области, Тарское — в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский — на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский — в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чечне, Кобу-Баши — в Карачаево-Черкессии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук — в Крыму, Раевский — на Кубани.
Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский.
Кроме того, командиры подразделений освоят способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.