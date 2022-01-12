На полигоне «Нестеровский» в Ингушетии проходят первые в этом году военные учения

Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 20 общевойсковых полигонах.

Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Нестеровский — в Ингушетии, Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук — в Астраханской области, Тарское — в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский — на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский — в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чечне, Кобу-Баши — в Карачаево-Черкессии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук — в Крыму, Раевский — на Кубани.

Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский.

Кроме того, командиры подразделений освоят способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.