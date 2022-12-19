Стрельбы

На полигоне Троицкого гарнизона в Ингушетии в течение января 2023 года будут проводиться стрельбы

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В соответствии с планом подготовки подразделений на полигоне войсковой части, дислоцированной в 4 км севернее сельского поселения Троицкое, в январе 2023 года будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Как отметили в администрации Сунженского района, в целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона и прогон (выпас) животных в указанный период.

Даты проведения стрельб: будние дни со 2 по 31 января будущего года.

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