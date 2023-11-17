На полях Ингушетии отмечается массовое распространение мышевидных грызунов
На пастбищах Ингушетии отмечается массовое распространение мышевидных грызунов, об этом стало известно после мониторинга Россельхозцентра по республике.
По словам сотрудников отдела защиты растений филиала, погодные условия в настоящее время благоприятствуют росту популяции и вредоносности вредителя на сельскохозяйственных угодьях, что позволяет прогнозировать опасность повреждения в значительной степени на посевах озимых культур.
Как сообщили газете «Ингушетия» в РСЦ, при таком прогнозе следует как можно раньше начинать проводить активные меры борьбы с грызунами на обочинах дорог, краях полей, примыкающих к лесополосам, в посевах озимых культур и прочих станциях резервации грызунов, не допуская их расселения.
"Руководителям хозяйств и ответственным лицам необходимо организовать мониторинг на озимых культурах и других угодий. В свою очередь специалисты филиала готовы содействовать и оказывать государственные услуги на основании «Положения о порядке оказания государственных услуг (выполнения работ) ФГБУ «Россельхозцентр», — отметили сотрудники РСЦ.
Филиал Россельхозцентра по Ингушетии имеет возможность реализовать приготовленные приманки.