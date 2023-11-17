Вредители

На полях Ингушетии отмечается массовое распространение мышевидных грызунов

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На пастбищах Ингушетии отмечается массовое распространение мышевидных грызунов, об этом стало известно после мониторинга Россельхозцентра по республике.

По словам сотрудников отдела защиты растений филиала, погодные условия в настоящее время благоприятствуют росту популяции и вредоносности вредителя на сельскохозяйственных угодьях, что позволяет прогнозировать опасность повреждения в значительной степени на посевах озимых культур.

Как сообщили газете «Ингушетия» в РСЦ, при таком прогнозе следует как можно раньше начинать проводить активные меры борьбы с грызунами на обочинах дорог, краях полей, примыкающих к лесополосам, в посевах озимых культур и прочих станциях резервации грызунов, не допуская их расселения.

"Руководителям хозяйств и ответственным лицам необходимо организовать мониторинг на озимых культурах и других угодий. В свою очередь специалисты филиала готовы содействовать и оказывать государственные услуги на основании «Положения о порядке оказания государственных услуг (выполнения работ) ФГБУ «Россельхозцентр», — отметили сотрудники РСЦ.

Филиал Россельхозцентра по Ингушетии имеет возможность реализовать приготовленные приманки.

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