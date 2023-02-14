На портале dobro.ru зарегистрировалось более 5 тыс. волонтеров из Ингушетии

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что добровольческое движение по всей стране набирает популярность, поскольку молодые люди хотят быть полезными обществу.

«Я рад, что у нас такая активная молодежь, которая стремится придать смысл своей жизни, помогая другим. Вслед за нашим Президентом Владимиром Путиным хочу сказать, что такое поведение молодежи «помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России». У ингушей это заложено в традициях приходить на помощь обществу, соседям, родственникам, друзьям — любому, кто в ней нуждается. Поэтому, неудивительно, что волонтерское движение у нас растет», — подчеркнул Калиматов.

Между тем, по информации руководителя КДМ республики Адама Мальсагова, с сентября по декабрь прошлого года в Ингушетии было проведено 15 тренингов и 7 семинаров, которые охватили около 1,5 тыс. человек.

Свыше 50 образовательных мероприятий на базе ресурсного центра добровольчества смогло привлечь целевую аудиторию от 14 до 35 лет. В республике действует 17 волонтерских организаций, а также создаются штабы при образовательных учреждениях.

Всего в течение прошлого года ведомствами проведено свыше 120 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность.

Только во Всероссийском фестивале «Край мастеров», прошедшем в два этапа — летом и зимой прошлого года, приняло участие более 3 тыс. человек.

Самые активные участники волонтерского движения отмечены федеральными наградами. Среди них — Раяна Аушева, Салима Точиева, Мустапа Гомкартиев, Назир Галаев. 25 активистов в 2022 году были поощрены Главой Ингушетии.