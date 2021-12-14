На повышение зарплаты работников бюджетной сферы выделено более 12 млрд рублей
Из резервного фонда правительства России на повышение заработной платы работников бюджетной сферы будет направлено более 12,2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщается на сайте кабинета министров, речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры.
Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.
Вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Минфином строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.
«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом Президента», — подчеркнул председатель правительства.
Согласно майскому указу Президента России 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.
Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.