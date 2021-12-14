Зарплата

На повышение зарплаты работников бюджетной сферы выделено более 12 млрд рублей

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Из резервного фонда правительства России на повышение заработной платы работников бюджетной сферы будет направлено более 12,2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабинета министров, речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры.

Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Минфином строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом Президента», — подчеркнул председатель правительства.

Согласно майскому указу Президента России 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.

Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.

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