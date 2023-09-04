На пожарах в Ингушетии за неделю спасены четыре человека

В пресс-службе чрезвычайного ведомства «Ингушетии» сообщили, что на территории республики за минувшую неделю чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. Для предотвращения травматизма и гибели людей на пожарах, с жителями проводились встречи с охватом более 1,6 тыс. человек.

В МЧС призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.