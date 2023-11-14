На пресс-конференции в газете «Ингушетия» объявили о старте набора участников в «Школу 21»

«Школа 21» в Магасе — это первый подобный образовательный проект в СКФО, его появление придаст мощный импульс развитию ИТ-технологий в регионе, сообщил корреспондент «Ингушетии» с места события.

Он напомнил, что в школе каждый желающий старше 18 лет бесплатно может получить навыки программирования, а также востребованную ИТ-профессию.

«Поступление не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования», — отметил корреспондент издания.

Торжественное открытие Академии цифрового развития в Магасе запланировано на февраль 2024 года. Это — проект группы «Сафмар» предпринимателя Микаила Гуцериева, поддержанный Главой республики Махмуд-Али Калиматовым.

Директор Академии цифрового развития Дмитрий Арцюх считает, что для каждого жителя республики, «особенно для представителей молодежи, этот проект будет полезен».

Кампус школы будет располагаться на трех этажах по адресу: город Магас, улица Никиты Хрущева, д. 10.