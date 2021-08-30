На президентские выплаты пенсионерам выделено более 454 млрд рублей
По указу главы государства в сентябре все российские пенсионеры автоматически получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Распоряжение о выделении на эти цели более 433,3 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.
Отмечается, что также готовится к подписанию распоряжение о выделении более 21,1 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам. Общий объем средств на единовременные выплаты составит 454,4 млрд рублей.
Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это решение Мишустин озвучил во время совещания с вице-премьерами в понедельник.
«Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее. Без лишних бюрократических формальностей», — отметил глава правительства.
Для получения 10 тыс. рублей гражданам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.
Разово выплатить в сентябре всем пенсионерам по 10 тыс. рублей предложил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия», которая прошла 22 августа.