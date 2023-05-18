На причастность к жестокому избиению умершей в Ингушетии девочки проверяются ряд лиц

В ведомстве отметили, что следственными органами продолжается расследование уголовного дела по факту причинения вреда здоровью четырехлетней девочке в городе Малгобеке. В настоящее время по уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка, а также проверка версии о совершении преступлений против половой неприкосновенности.

«На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяется ряд лиц, назначены молекулярно-генетическая и иные экспертизы, до завершения которых распространяющиеся в средствах массовой информации доводы являются преждевременными», — отметили в СУ СКР.

Также в рамках медицинской экспертизы проверятся своевременность и качество оказанной медицинской помощи. Помимо этого, будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на похороны несовершеннолетней приехали тысячи людей из всех населенных пунктов республики.

«Такого количества людей на похоронах я давно не видел. По сути, это — «мехка таьзет» (всеобщая скорбь). Отмечу, что это тот день, когда мужчины не скрывали своих слез. После совершения коллективной молитвы по усопшей старейшины и имамы призвали, особенно молодежь, ни в коем случае не распространять в социальных сетях недостоверную информацию, тем более пытаться устроить самосуд над виновниками или их родственниками. Они подчеркнули, что все должно быть по закону. Ситуация находится на контроле руководства Ингушетии, и виновники не уйдут от ответственности, этого требует все общество», — рассказал корреспондент издания с места события.

По его словам, молодые люди возмущены таким отношением к ребенку, и их можно понять, но традиционно они прислушиваются к мнению старших и авторитетных духовных лиц.

Напомним, в конце апреля в Малгобекскую районную больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев. Затем ее перевели в ДРКБ. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Она умерла 16 мая.

В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).