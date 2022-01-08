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На программы развития сферы энергетики и ЖКХ Ингушетии, Дагестану и Северной Осетии выделят 7,5 млрд рублей

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На реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ пилотных регионов СКФО — Ингушетии, Дагестан и Северной Осетии, в федеральном бюджете на ближайшие три года будет предусмотрено до 7,5 млрд рублей.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров России, по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития СКФО, которая состоялась 26 ноября прошлого года под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

Минэкономразвития, Минфин, Минстрой, Минэнерго и ФАС должны обеспечить финансирование начиная с 1 июля 2022 года.

Также министерство просвещения страны совместно с руководством регионов Северного Кавказа обязано до 1 февраля представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года с объемом финансирования до 11,08 млрд рублей. Источники финансирования будут определены до 1 июня этого года.

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