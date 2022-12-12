На промостранице ФНС России можно узнать, как будет работать ЕНС

Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов единые — больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги, сообщили газете «Ингушетия» в управлении ФНС России по республике.

Отмечается, что, если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика. Адрес промостраницы: https/www.nalog.gov.rn77/ens/.