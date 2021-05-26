Инвестпроекты

На промышленных предприятиях Ингушетии планируется создать до 2 тыс. новых рабочих мест

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В Магасе под руководством вице-премьера Ингушетии Олега Фурсова состоялось совещание по вопросам развития промышленно-инвестиционных площадок республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В настоящее время в регионе созданы 3 площадки подобного типа общей площадью 150 га — в городе Карабулаке, Назрановском и Малгобекском районах. На территории первых двух работают 9 резидентов в сфере производства строительных материалов, отопительного оборудования, обработки шкур КРС и МРС, другие предприятия. В Малгобекском районе реализуется инвестиционный проект ООО «Птицекомплекс «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки.

Исполняющий обязанности министра экономического развития республики Магомед Осканов отметил, что промышленные предприятия создают стабильные рабочие места с гарантированным социальным пакетом и регулярными налоговыми отчислениями. На данный момент на них задействовано 510 человек, а в ближайшие годы планируется увеличение до 2000.

По его словам, общей проблемой, сдерживающей темпы развития данных кластеров, является нехватка энергетических ресурсов, что препятствует бесперебойности производственных процессов. Также актуальны вопросы качества мобильной связи и интернета в этих местах, и отсутствия очистных сооружений.

Фурсов напомнил, что перед правительством поставлена задача обеспечить наполнение свободных площадей резидентами (на данный момент занято не более 30%, свободно 70%) и решить сопутствующие этому задачи.

«В ближайшие два года потенциал промышленных площадок, отвечающих интересам инвесторов, может быть исчерпан: кто придет первым, тот, соответственно, добьется наибольших результатов в своей коммерческой деятельности. Но для того, чтобы быть конкурентными с другими субъектами в этом плане, необходимо иметь дружелюбную и развитую инфраструктуру», — подчеркнул вице-премьер.

По итогам совещания ресурсоснабжающим организациям рекомендовано провести корректировку своих программ и предложений в интересах развития промплощадок.

Напомним, ранее также сообщалось, что правительством Ингушетии изучается инвестиционный проект ООО «Сунжа Групп» по строительству подстанции «Тихая», реализация которого не только покроет нужды АО «Агрокомбинат Сунжа», но и позволит создать первый на территории республики агропромышленный парк на участке площадью 50 га.

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