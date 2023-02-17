Инвестпроект

На развитие агрокомбината «Сунжа» в Ингушетии Кавказ. РФ вкладывает 1,3 млрд руб.

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Институт развития СКФО принимает активное участие в развитие крупного агрокомплекса в Ингушетии «Сунжа», сообщил гендиректор Кавказ. РФ Андрей Юмшанов.

«В прошлом году мы начали финансирование второго этапа проекта. Это строительство тепличного комплекса на 22 га и электроподстанции. На сегодняшний день мы направили свыше 2/3 от суммы, оставшиеся средства направим в ближайшее время. Общая сумма участия Кавказ. РФ составит около 1,3 млрд», — цитирует Юмшанова пресс-служба института.

В пятницу ход строительства и степень готовности объектов он оценил вместе с делегацией Минэкономразвития России во главе с первым заместителем министра Сергеем Назаровым, а также вице-премьером республики Олегом Фурсовым.

Отмечается, что при поддержке Кафказ. РФ к концу 2023 года планируется ввести в эксплуатацию тепличный комплекс площадью 22 га и подстанцию «Тихая», которая обеспечит комбинат электроэнергией.

««Сунжа» — один из крупнейших проектов на Северном Кавказе в сфере АПК, включенный в модель экономического развития Ингушетии и одобренный правительством России. Мы поддерживаем реализацию проекта, в том числе, за счет инструментов Кавказ. РФ. Инициаторы уже получили финансирование на реализацию первого этапа и часть средств на второй этап, который планируется завершить к концу этого года», — отметил Назаров.

Первый этап строительства «Сунжи» завершился в 2019 году. В эксплуатацию ввели тепличный комплекс на 10 га с производительностью 5,2 тыс. тонн томатов в год. Стоимость проекта составила 1,6 млрд рублей. Участие Кавказ. РФ — 1 млрд.

Сейчас на объекте возводится каркас теплицы и идет остекление. Общая готовность — 35%. Планируется, что после ввода комплекса в эксплуатацию предприятие будет производить более 13 тыс. тонн томатов в течение года, появится 315 дополнительных рабочих мест. Общая стоимость второй очереди проекта составляет 6,3 млрд рублей.

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