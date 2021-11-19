Благоустройство

На развитие сел и улучшение жилищных условий граждан Ингушетии ежегодно необходимо дополнительно 300 млн руб.

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На финансирование мероприятий госпрограммы комплексного развития сел, направленной на улучшение жилищных условий граждан, Ингушетии ежегодно необходимо дополнительно не менее 300 млн рублей.

Об этом сообщил в ходе дней республики в Совете Федерации исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства — министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

«Необходимо увеличение финансирования из федерального бюджета — не менее 300 млн рублей в год. В связи с чем прошу Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании в 2022 году из федерального бюджета мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — цитирует Евлоева ТАСС.

Средства, выделенные в 2020-2021 годах в рамках программы, были направлены на улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности, а также на развитие инженерной инфраструктуры, строительство сетей газоснабжения и водоснабжения.

По словам Евлоева, за два года было построено 5,3 км распределительных сетей газоснабжения и 9,6 км локальных сетей водоснабжения, был благоустроен район новостроек сельского поселения Плиево, в трех населенных пунктах были построены ФАП, дом культуры, спортивные площадки, водопровод, установлено очистное сооружение и завешено строительство 11 км дорог и многое другое.

«Проблемой реализации программы является низкий объем финансирования из федерального бюджета. Так, в органах местного самоуправления по региону состоят более 3 тыс. граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия в рамках мероприятий программы. При этом с учетом лимитов государственной поддержки за период 2020-2021 годов были улучшены жилищные условия лишь 40 из 3 тыс. изъявивших желание», — отметил он.

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