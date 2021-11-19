На развитие сел и улучшение жилищных условий граждан Ингушетии ежегодно необходимо дополнительно 300 млн руб.
На финансирование мероприятий госпрограммы комплексного развития сел, направленной на улучшение жилищных условий граждан, Ингушетии ежегодно необходимо дополнительно не менее 300 млн рублей.
Об этом сообщил в ходе дней республики в Совете Федерации исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства — министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.
«Необходимо увеличение финансирования из федерального бюджета — не менее 300 млн рублей в год. В связи с чем прошу Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании в 2022 году из федерального бюджета мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», — цитирует Евлоева ТАСС.
Средства, выделенные в 2020-2021 годах в рамках программы, были направлены на улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности, а также на развитие инженерной инфраструктуры, строительство сетей газоснабжения и водоснабжения.
По словам Евлоева, за два года было построено 5,3 км распределительных сетей газоснабжения и 9,6 км локальных сетей водоснабжения, был благоустроен район новостроек сельского поселения Плиево, в трех населенных пунктах были построены ФАП, дом культуры, спортивные площадки, водопровод, установлено очистное сооружение и завешено строительство 11 км дорог и многое другое.
«Проблемой реализации программы является низкий объем финансирования из федерального бюджета. Так, в органах местного самоуправления по региону состоят более 3 тыс. граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия в рамках мероприятий программы. При этом с учетом лимитов государственной поддержки за период 2020-2021 годов были улучшены жилищные условия лишь 40 из 3 тыс. изъявивших желание», — отметил он.