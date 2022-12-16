На развитие всесезонного курорта «Армхи» в Ингушетии направят 13 млрд рублей
Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов провел совещание по вопросам развития всесезонного курорта «Армхи» в горной части региона, который является основным объектом особой экономической зоны республики.
«Армхи» имеет все предпосылки стать одним из самых привлекательных мест на Северном Кавказе. Курорт расположен среди прекрасного горного ландшафта, вблизи от средневековых башенных комплексов наших предков. Наша задача — создать там все необходимые условия для людей, которые приезжают, чтобы отдохнуть или поправить здоровье. Теперь, когда есть поддержка федерального центра, обозначены задачи и сроки, эта масштабная идея стала осуществима», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Курорт «Армхи» включен в модель экономического развития Ингушетии, в рамках воплощения которой планируется направить 13 млрд рублей на создание трех кресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью 1,7 км, учебного склона протяженностью 195 м, горнолыжной трассы длиной 7,9 км, а также пяти гостиниц и гостиного двора. Концепция предполагает завершение проекта в 2030 году.
Отправной точкой в реализации плана стало выступление руководителя субъекта на правительственной комиссии в ноябре 2021 года по защите «прорывных» проектов в рамках стратегии социально-экономического развития республики. Дальнейшим прогрессом в решении этой задачи явилось заседание с участием вице-премьера России Александра Новака в мае 2022 года, на котором было дано поручение разработать концепцию совершенствования ВТРК «Армхи». В результате на межведомственном совещании она была утверждена и определены объемы финансирования в размере 13,2 млрд рублей.
Новая программа подразумевает строительство горнолыжной, туристической, коммерческой, инженерной инфраструктур. В частности, планируется увеличение протяженности горнолыжных трасс от существующих 1,2 км до 10,2 км, гостиничных мест от 350 до 1705, предлагается реконструкция водозаборного сооружения с размещением пожарного резервуара, прокладка водопроводных сетей протяженностью 2×2,9 км.
В рамках концепции планируется создание крупнейшего экстрим-парка, в котором предполагается организация тематических зон с различными видами спортивных развлечений (веревочный парк, родельбан, памп-трек, зиплайн). Проектом также предусмотрено размещение объектов спортивного назначения (бейсджампинг, виа-феррата, вело- и пешеходных маршрутов), объектов туристического сервиса (смотровые площадки, горные качели, гастротуризм), а также палаточного лагеря в горах и турбазы.
Согласно предварительному расчету, ориентировочные затраты на строительство объектов различного назначения составляют 11 271,19 млн рублей, в том числе капитальные затраты на строительство горнолыжной и инженерной инфраструктуры — 6 407,24 млн рублей, капитальные затраты на строительство коммерческой инфраструктуры — 4 863,95 млн руб.
Калиматов дал поручение региональному правительству активно взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, а также оказывать необходимое содействие АО «Кавказ.РФ» при разработке проектной документации с целью строительства или реконструкции внешних объектов инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры непосредственно в момент реализации всех этапов концепции.