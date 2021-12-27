На реализацию госпрограммы развития СКФО до 2030 года планируется направить более 169 млрд рублей

Переформатирование документа проведено из-за перехода к новой системе управления госпрограммами. Куратором госпрограммы СКФО выступает вице-премьер Александр Новак.

Реализация госпрограммы рассчитана на повышение уровня социально-экономического развития регионов СКФО, качества жизни населения округа, а также повышение уровня туристической и инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа.

«Среди основных показателей эффективности до 2030 года — создание 28 тыс. рабочих мест и рост среднего дохода населения макрорегиона почти на 40% по отношению к 2020 году. Общий объём финансирования в 2022–2030 годах составит 169,2 млрд рублей. Средства на ближайшие три года уже заложены в федеральном бюджете. В частности, на 2022 год запланировано 14,8 млрд рублей, на 2023 год — 15,5 млрд рублей, а на 2024 год — 13,8 млрд рублей», — сообщил вице-премьер.

«Основные изменения касаются структуры программы, теперь она предусматривает достижение целей не только за счет собственных мероприятий, но и за счет мероприятий отраслевых госпрограмм. Подход позволяет сделать программу действительно стратегическим документом, закрепляющим межотраслевые цели и задачи опережающего социально-экономического развития СКФО до 2030 года», — прокомментировал изменения заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева отметитла, что переформатирование госпрограмм необходимо для их синхронизации с целями и задачами, которые ставятся руководством страны, а также учета постоянно меняющейся внешней обстановки.

«Мы видим, что развитие Северного Кавказа — приоритет. В регионе большой потенциал роста, и это стимулируется через программные инструменты. Текущая госпрограмма реализуется с 2013 года, и за этот период общий объем бюджетных ассигнований составил более 126 млрд рублей», — сказала Караваева.