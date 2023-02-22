Производство

На реанимированном ЛПК в Ингушетии запустят собственный лакокрасочный цех

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ЛПК «Мужичи» 

На реанимированном лесоперерабатывающем комбинате «Мужичи» готовится к открытию собственный лакокрасочный цех, сообщил газете «Ингушетия» гендиректор ЛПК Ахмед Исламов.

«На сегодняшний день мы уже изготавливаем табуретки, столы и двери из мебельного щита, а также ступеньки для деревянных лестниц. Ранее делали только обрезную доску и строганые бруски. Самое главное, готовится к открытию лакокрасочный цех, где мы уже будем сами красить свою продукцию. Ранее приходилось заказывать данную услугу», — сказал Ахмед Исламов.

По его словам, в перспективе необходимо разнообразить выпускаемую продукцию, чтобы снизить дальнейшие риски в продажах из-за плачевной экономической ситуации в стране.

ЛПК «Мужичи» — это один из крупных инвестпроектов в регионе, реализуемых в рамках программы социально-экономического развития Ингушетии. Он занимает территорию в 16 тыс. квадратных метров, а стоимость объекта составляет более 300 млн рублей.

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