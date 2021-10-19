На реанимированных и созданных предприятиях в Ингушетии трудоустроено до 500 человек

Он отметил, что по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова была усилена работа по завершению и вводу в эксплуатацию крупных предприятий, таких как птицеводческий комплекс «Южный», завод по производству гигиенических средств защиты «БестБренд», промышленное предприятие «РИАЛ», завод по производству строительных блоков «Неон», швейное объединение «4БРА», обувная фабрика «Фелидже Пэллэ», лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи».

«На данных предприятиях в совокупности трудоустроено до 500 человек», — сказал Муталиев.

В целом, в текущем году по безработице в Ингушетии наблюдается позитивная динамика. Для восстановления численности занятого населения до допандемических значений согласован и утвержден комплекс мер, включающий дополнения по созданию около 2 тысяч рабочих мест.

Из охваченных свыше 8 тыс. человек, в том числе — в рамках госпрограмм республики, инвестиционных проектов, на сентябрь трудоустроено — 4 625 чел. В октябре из свыше 11 000 участников трудоустроено 5 504 человека, что составляет 46% от планируемого показателя.

По линии Минэкономразвития благодаря предоставлению финансовой поддержки в виде выдачи 25 микрозаймов фондом поддержки предпринимательства создано 25 рабочих мест из 40 запланированных.

Отдельно была отмечена работа по легализации более 300 объектов, также по расширению сети трудоустроенных граждан в рамках введенных социальных объектов.

Что касается самозанятых граждан, им также будет оказано содействие. По итогам первого полугодия в качестве таковых зарегистрировано 2 050 граждан, что составляет 112% планового значения.

Помимо этого, в общероссийской базе вакансий «Работа России» подано 905 заявок (130% от общей квоты) для участия в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На обучение из них направлено 533 человека, или 76,5% от общей квоты.

Между тем, по данным Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения в Ингушетии на август текущего года составила 263 тыс. человек, более 183 тысяч из них — заняты в экономике.