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На реке Сурхахи начаты руслорегулировочные работы

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В рамках нацпроекта «Экология» начаты руслорегулировачные и берегоукрепительные мероприятия на реке Сурхахи в одноименном сельском поселении Назрановского района, сообщает пресс-служба Миприроды Ингушетии.

Сообщается, что данные мероприятия проводятся для защиты населения и объектов экономики от вредного воздействия паводковых вод. Все работы будут проводиться за счет федеральных средств, предоставляемых в виде субвенций.

Согласно информации экологического ведомства, в текущем году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» начаты также работы по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в городе Магасе.

Оба объекта также являются переходящими, срок выполнения работ — 2023-2024 годы.

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