На реке Сурхахи начаты руслорегулировочные работы

Сообщается, что данные мероприятия проводятся для защиты населения и объектов экономики от вредного воздействия паводковых вод. Все работы будут проводиться за счет федеральных средств, предоставляемых в виде субвенций.

Согласно информации экологического ведомства, в текущем году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» начаты также работы по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в городе Магасе.

Оба объекта также являются переходящими, срок выполнения работ — 2023-2024 годы.