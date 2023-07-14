На реке Сурхахи начаты руслорегулировочные работы
В рамках нацпроекта «Экология» начаты руслорегулировачные и берегоукрепительные мероприятия на реке Сурхахи в одноименном сельском поселении Назрановского района, сообщает пресс-служба Миприроды Ингушетии.
Сообщается, что данные мероприятия проводятся для защиты населения и объектов экономики от вредного воздействия паводковых вод. Все работы будут проводиться за счет федеральных средств, предоставляемых в виде субвенций.
Согласно информации экологического ведомства, в текущем году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» начаты также работы по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в городе Магасе.
Оба объекта также являются переходящими, срок выполнения работ — 2023-2024 годы.