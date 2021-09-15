На реконструируемом участке ФАД «Кавказ» в Ингушетии дополнительно построят надземные переходы

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Магомед Евлоев на местах провел встречи с жителями сельских поселений Яндаре, Гази-Юрт, Барсуки Назрановского района, административного округа Гамурзиевский города Назрани с участием представителей ответственных структур и профильных специалистов.

Одной из основных проблем, которая волнует людей, является ограниченное количество транспортных развязок на федеральной трассе, что приносит им определенные неудобства. В частности, автомобилистам приходится проделывать большой путь, чтобы развернуться и попасть на встречную полосу из-за разделяющих дорогу отбойников.

Также необходимо строительство в населенных пунктах дополнительных надземных переходов и скотопрогонов. Для этого нужно внести изменения в проектно-сметную документацию реконструкции дороги.

«Данный вопрос находится у Главы Ингушетии на личном контроле. Со своей стороны мы сделаем все возможное для его объективного решения», — сказал Евлоев.

Он сообщил, что руководством региона уже направлены в правительство и Минтранс России обращения и письма о включении этих объектов в программу дополнительного финансирования.

По итогам встречи, с учетом мнения специалистов управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», федерального дорожного агентства и подрядной организации, была поставлена задача о направлении в правительство России аналитических справок и заключений, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.