На реконструкцию детского лагеря «Эрзи» в Ингушетии фонд «Сафмар» выделит 300 млн руб.

В своем Телеграм-канале он сообщил, что вопросы предстоящей реновации были обсуждены с владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым во время выезда в Джейрахский район.

«Микаил Сафарбекович выразил желание и готовность оказать помощь Ингушетии в решении вопроса организации качественного отдыха для детей. На эти цели из благотворительного фонда «Сафмар» будет выделено более 300 млн рублей», — отметил Калиматов.

По его словам, проект реконструкции объекта готов. Генподрядчиком объекта будет московская строительная организация, бригада рабочих на 95% будет состоять из числа местных жителей.

«Строительные работы на территории лагеря специалисты начнут с 1 апреля. Сдача комплекса для отдыха детей планируется в апреле 2024 года. Первую смену после масштабного обновления там можно будет принять в следующем летнем сезоне», — добавил руководитель субъекта.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», 21 марта Махмуд-Али Калиматов, представители Минкультуры России во главе с заместителем министра Сергеем Обрывалиным и основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Гуцериев посетили горный район.

В пресс-службе Главы и правительства республики отметили, что группа «Сафмар» в текущем году намерена продолжить восстановление башенных комплексов Джейрахского района. В программу развития горной части региона входит обновление инженерных коммуникаций, строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом, а также реконструкция детского лагеря «Эрзи».