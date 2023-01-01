Экология

На рекультивацию крупнейшей свалки в Ингушетии потратят 1,4 млрд рублей

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Власти Ингушетии до конца 2024 года намерены рекультивируют свалку в Карабулаке площадью 32 га. Стоимостью объекта составит 1,4 млрд рублей, он будет включен в федеральный проект «Генеральная уборка», рассказал ТАСС руководитель Минприроды региона Ахметхан Шадиев.

По его словам, рекультивация данной свалки по инициативе директора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Роман Мальцева и руководителя проектного офиса Рауля Мишиева без учета финансирования на 2023 год была включена в федеральный проект «Генеральная уборка».

«Проектно-сметная документация уже прошла все экспертизы, сметная стоимость рекультивации объекта составит 1,4 млрд рублей. Ведомством уже получено положительное заключение о включении свалки в проект от вице-премьера Виктории Абрамченко», — добавил Шадиев, отметив, что на рекультивацию полигона пойдут все деньги в рамках экономии и из резервного фонда, а также все окрашенные платежи.

Проект «Генеральная уборка» разработан Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Его целью является решения многолетней проблемы улучшения состояния территорий и акваторий, на которых выявлен вред окружающей среде.

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