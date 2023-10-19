На ремонт дороги к ФАД «Кавказ» из села Яндаре Ингушетии выделено 29 млн рублей

Ранее соответствующее поручение министерству автомобильных дорог Ингушетии дал Глава республики Махмуд-Али Калиматов, поскольку дорожное полотно находилось в удручающем состоянии.

Дорожникам предстоит укладка нового асфальта, установка дорожных знаков, устройство разметки и тротуара. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее на данном участке (пересечение улиц Мальсагова и Орджоникидзе) были проведены работы по устройству уличного освещения и новых опор ЛЭП.

Глава республики отметил, что качественное развитие дорожной сети влияет не только на безопасность движения и снижение аварийности, но и на комфорт граждан, улучшение экологии.

«При поддержке федерального центра мы активно реализовываем план по модернизации дорожных объектов, всего до конца года в республике будет обновлено 78 км дорог. Кроме строительства дорожного полотна, важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру в сельских поселениях — это задача, которую перед нами ставит Президент страны. К концу года мы планируем ввод в эксплуатацию 9 школ, 2 домов культуры и 4 объектов здравоохранения в селах», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Там напомнили, что завершается строительство новой автодороги на улицах Белхароева и Грозненская в сельском поселении Сагопши Малгобекского района (1,5 км). Ранее жители этого населенного пункта обратились к руководителю субъекта с просьбой об обновлении дорожного полотна.

Также власти муниципалитета проложат новую асфальтированную дорогу протяженностью 400 метров в сельском поселении Инарки на улице Укурова.