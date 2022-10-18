На ремонт подстанции «Юго-Западная» в Ингушетии направлено порядка 2 млн рублей

Питающий центр «Юго-Западная» обеспечивает электроснабжение части столицы республики Магаса и города Назрани. От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах почти 50 тыс. жителей и работа 30 социально значимых учреждений, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики филиала «Ингушэнерго» заменили на подстанции масляный выключатель на более современный элегазовый аналог. В качестве технологического наполнителя в таких установках применен элегаз, он не горюч и не токсичен, что позволяет в разы повысить пожаробезопасность энергообъекта. Кроме того, по сравнению с маслонаполненным оборудованием, новые выключатели более компакты и надежны. Они имеют длительный межремонтный период — срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. И, что не менее важно, использование элегаза в распределительном оборудовании приводит к снижению уровня прямого и косвенного воздействия на окружающую среду, поскольку исключает возможный риск попадания трансформаторного масла в почву и водоемы.

«Обновление — необходимое условие устойчивой работы сетевого комплекса. Замена устаревшего оборудования на более современное, мощное и эффективное позволяет существенно снизить вероятность возникновения технологических нарушений, последующие расходы на его обслуживание, повысить экологическую безопасность. Высокотехнологичное оснащение подразумевает новые решения производственных задач — более оперативные и качественные. Для наших потребителей это всегда означает повышение надежности и качества электроснабжения», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

В рамках подготовки питающего центра к работе в сложных погодных условиях и при максимальных нагрузках специалисты провели также текущее обслуживание и испытания оборудования, очистили территорию от кустарниковой растительности.