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На сайте МЧС по республике впервые появилась публикация на ингушском языке

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На сайте МЧС по республике впервые появилось сообщение «О безопасности на ингушском языке», где речь идет о составе автомобильной аптечки.

Публикация, безусловно, сама по себе интересна, учитывая, что подобное до сих пор не практиковалось. Правда, не обошлось без ошибок, которые можно списать на первый раз.

Ингушские автовладельцы смогут узнать, что, согласно требованиям Минздрава России, в аптечке должны быть медицинские маски и перчатки, жгут, стерильные бинты, салфетки, лейкопластырь, ножницы.

Отметим, что выбор дополнительных средств зависит от водителя. Это могут быть уже не только предметы первой медицинской помощи, а медикаменты от определенных болезней или состояний.

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