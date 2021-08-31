На селе как в городе: «Ростелеком» охватил оптикой станицу Павлодольскую в Северной Осетии

«Наша компания реализует на территории Республики различные социально значимые проекты, включая строительство волоконно-оптических линий связи к 85 объектам в отдаленных районах. Станица Павлодольская — уже 47-й по счету сельский населенный пункт в регионе, к которому мы протянули оптические линии связи. Процент охвата оптикой частных домовладений в Северной Осетии — один из самых высоких в стране и составляет 74%. В станице уже полным ходом идет подключение пользователей», — рассказал Марат Дзахов, заместитель директора по работе с массовым сегментом Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».

Возможности технологии GPON значительно расширяют спектр цифровых услуг, которыми теперь может воспользоваться любой житель станицы. Тарифы на пакетные предложения оператора включают в себя безлимитный интернет на скорости до 300 Мбит/с и доступ к умному видеосервису Wink, в каталоге которого представлено 60 000 фильмов и сериалов и 300 каналов в Full HD и 4К. При этом к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств и смотреть на них разный контент одновременно.

«Для «Ростелекома» прокладка оптики в отдаленные малочисленные и труднодоступные населенные пункты — довольно дорогостоящий проект, связанный с определенными технологическими трудностями. К тому же он из разряда долгоокупаемых. Но это социальная ответственность нашей компании, определенная стратегией развития. Сегодня доля телеком-рынка «Ростелекома» в регионе составляет 85%, а число интернет-абонентов превышает 90 тысяч. И эта цифра с каждым днем растет», — отметил Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».

Более подробную информацию о сервисах, тарифах и условиях подключения можно получить на официальном сайте компании, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» или по телефону 8 800 100 0 800.