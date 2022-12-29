На Северном Кавказе восстановят самую высокогорную гостиницу
Гостиницу «Приют одиннадцати» на Эльбрусе, которая была самой высокогорной в СССР и России, планируют восстановить в 2024–2025 годах, ссылаясь на пресс-службу МЧС пишет «Российская газета».
Гостиница «Приют одиннадцати» была построена в 1939 году на Эльбрусе (высота 5642 м) на высоте 4,1 тыс. м, она считалась самой высокогорной в СССР и России. Но в 1998 году комплекс сгорел. На базе комплекса планируют разместить подразделения МЧС, чтобы сотрудники ведомства при необходимости могли как можно быстрее начать поисково-спасательные работы.
На Эльбрусе откроют две канатные дороги и восемь трасс для катания горнолыжников, а также парковку на 800 мест, места для отдыха и гостиничный комплекс.