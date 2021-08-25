На съезде «Единой России» Владимир Путин рассказал о единовременных выплатах пенсионерам и военным
Программа «Единой России» получилась такой, которую можно исполнить, а по ряду поднятых тем уже приняты конкретные решения, заявил Президент Владимир Путин на пленарном заседании в ходе второго этапа съезда партии в Москве.
Он напомнил, что недавно принято решение о единовременной выплате военнослужащим, сообщает пресс-служба ВПП «Единая Россия».
«Она должна составлять 15 тысяч рублей. Нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, независимо от количества звезд на погонах. Предлагаю также распространить эту выплату на сотрудников МВД и курсантов военных училищ», — сказал Путин.
Глава государства предложил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022-2023 годах.
Президент отметил, что программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия и повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач партии — забота о людях старшего поколения.
«Как мы договорились, в качестве прямой помощи — нужно обеспечить выплату 10 тысяч, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», — пояснил он.
Разовая выплата всем пенсионерам по 10 тысяч рублей должна быть организована максимально оперативно.
«Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексация пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», — добавил Путин.
Напомним, 24 августа в Москве проходил второй этап XX съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания стал принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.