На съезде «Единой России» Владимир Путин рассказал о единовременных выплатах пенсионерам и военным

Он напомнил, что недавно принято решение о единовременной выплате военнослужащим, сообщает пресс-служба ВПП «Единая Россия».

«Она должна составлять 15 тысяч рублей. Нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, независимо от количества звезд на погонах. Предлагаю также распространить эту выплату на сотрудников МВД и курсантов военных училищ», — сказал Путин.

Глава государства предложил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022-2023 годах.

Президент отметил, что программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия и повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач партии — забота о людях старшего поколения.

«Как мы договорились, в качестве прямой помощи — нужно обеспечить выплату 10 тысяч, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», — пояснил он.

Разовая выплата всем пенсионерам по 10 тысяч рублей должна быть организована максимально оперативно.

«Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексация пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», — добавил Путин.

Напомним, 24 августа в Москве проходил второй этап XX съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания стал принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.