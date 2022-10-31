На сходе в Кантышево Ингушетии выработают меры по безопасному обращению с отходами

Как сообщили в правительстве республики, ранее был обследован земельный участок, где образован свалочный очаг и навал мусора. Отмечается, что были выявлены нарушения действующего законодательства об отходах.

В природоохранном ведомстве региона сообщили, что на свалке, непосредственно на почве, размещены различные отходы, в том числе твердые коммунальные, строительные и биологические отходы, отходы животноводства, которые заражают и загрязняют почву, создавая угрозу для здоровья человека.

На сходе граждан планируется провести разъяснительную работу с населением, а также с учетом предложений выработать меры для безопасного обращения с отходами.