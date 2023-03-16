На швейной фабрике в Ингушетии откроют центр для осужденных на исправительные работы

Вопрос открытия уже созданного центра обсудили временно исполняющий обязанности начальника ОФСИН России по республике, полковник внутренней службы Сергей Меньшов и заместитель гендиректора предприятия Якуб Чумаков.

«По итогам встречи было принято решение изыскать возможность для обеспечения необходимым имуществом осужденных к принудительным работам с учетом режимных и санитарных требований, и до конца текущего года запустить участок исправительного центра на 200 человек», — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ОФСИН по региону.