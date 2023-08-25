Криминал

На сотрудника Минсельхоза Ингушетии завели дело из-за реестровой ошибки

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уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Мурат Хаматханов

Бизнес-омбудсмен республики вступился за права главы КФХ, подключив прокуратуру, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

«26 мая в аппарат уполномоченного обратился фермер с жалобой на невозможность использования в полной мере принадлежащего ему на праве аренды земельного участка сельхозназначения из-за реестровой ошибки», — сказал собеседник нашего издания.

Как отметил собеседник «Ингушетии», в ходе разбирательства выяснилось, что функции по управлению и распоряжению участками, относящимися к категории земель сельхозназначения, переданы от министерства имущественных отношений Минсельхозу.

В начале июня в адрес Минсельхоза бизнес-омбудсмен направлял письмо с просьбой принять необходимые меры по восстановлению нарушенных прав предпринимателя и с указанием на нор¬мы права, в соответствии с которыми подать заявление на исправление реестровой ошибки может только собственник земли.

В установленный законом срок ответ от ведомства не поступил, о чем уполномоченный информировал прокуратуру республики.

По результатам прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП России в отношении должностного лица министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

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