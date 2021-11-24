На создание первого центра для одаренных детей в Ингушетии выделено 225 млн рублей

«В 2022 году в Республике Ингушетия планируется открытие центра для одаренных детей, вся необходимая работа уже проведена, выбрано здание в столице региона. Сейчас проводится формирование технического задания для участия в конкурсе на приобретение оборудования... К первому сентября следующего года планируем уже торжественное открытие центра», — рассказала ТАСС министр образования и науки республики Эсет Бокова.

Планируется также, что на базе центра ежемесячно будут проходить обучение более 100 учащихся, на данный момент проходит переподготовка кадров.

Центр для одаренных детей станет аналогом образовательного центра «Сириус». Основные его задачи — выявление одаренных детей, их развитие и поддержка по трем направлениям: спорт, наука и культура.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что школьники Муслим и Ибрагим Ахриевы из сельского селения Сагопши Малгобекского района республики принимают участие в ноябрьской образовательной программе по математике в центре «Сириус» города Сочи.

Для школьников организованы интересные научно-популярные лекции по физике, машинному обучению, встречи с ведущими учеными и популяризаторами науки, мастер-классы, развлекательные мероприятия, которые способствуют выявлению лидерских качеств, развитию творческого мышления, формированию коммуникативных навыков, повышению образовательного и культурного уровня.

Школьники из Ингушетии прошли отбор на программу по результатам дистанционного учебно-отборочного курса и двух отборочных туров.