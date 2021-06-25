На спартакиаде в Казани студенты из Ингушетии заняли первое место

Ингушские студенты, представляющие автономию «Магас», соревновались в 12 дисциплинах с коллегами из Туркменистана, Армении, Афганистана, Грузии, Узбекистана и стран Африки. Всего в спартакиаде приняло участие более 170 человек. Ребята из Ингушетии заняли призовые места в 5 категориях, в том числе стрельбе из лука и борьбе на поясах.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Постпредства республики в Москве, полномочный представитель Ингушетии в Татарстане Амир Хашиев организовал для студентов выезд за город, чтобы отметить успех команды и ещё больше сплотить ребят.