На стадионе в ингушском Малгобеке ведутся работы по устройству легкоатлетических беговых дорожек
В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» на стадионе имени Серго в городе воинской славы Малгобеке проводятся работы по устройству легкоатлетических беговых дорожек из песчаного подстилающего слоя с резиновым покрытием.
«Покрытие наносится на бетонную поверхность для качественной и долговечной службы, также обрабатывается специальным составом, который защищает от выгорания и сохраняет яркий цвет покрытия на долгие годы», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Напомним, в рамках федеральной программы на территории городского стадиона окончено строительство спортивной площадки и футбольного поля.