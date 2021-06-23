На стадионе в ингушском Малгобеке ведутся работы по устройству легкоатлетических беговых дорожек

«Покрытие наносится на бетонную поверхность для качественной и долговечной службы, также обрабатывается специальным составом, который защищает от выгорания и сохраняет яркий цвет покрытия на долгие годы», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Напомним, в рамках федеральной программы на территории городского стадиона окончено строительство спортивной площадки и футбольного поля.