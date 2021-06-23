Благоустройство

На стадионе в ингушском Малгобеке ведутся работы по устройству легкоатлетических беговых дорожек

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В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» на стадионе имени Серго в городе воинской славы Малгобеке проводятся работы по устройству легкоатлетических беговых дорожек из песчаного подстилающего слоя с резиновым покрытием.

«Покрытие наносится на бетонную поверхность для качественной и долговечной службы, также обрабатывается специальным составом, который защищает от выгорания и сохраняет яркий цвет покрытия на долгие годы», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Напомним, в рамках федеральной программы на территории городского стадиона окончено строительство спортивной площадки и футбольного поля.

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