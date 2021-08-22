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На стометровой башне Согласия в столице Ингушетии установили флаг России

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В День Государственного флага России на стометровой башне Согласия столице Ингушетии установили триколор, а гражданам страны глава правительства республики Владимир Сластенин вручил их первые паспорта.

«На главной площади Алания в Магасе состоялось празднование Дня Государственного флага, начавшееся с раздачи миниатюрных копий триколорных флажков и ленточек. А затем юнармейцы и солдаты развернули на площадке трехцветное полотнище государственного флага», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

В мероприятии принял участие премьер-министр республики Владимир Сластенин.

«От имени Главы Ингушетии приветствую всех собравшихся сегодня на этом замечательном празднике — Дне российского флага, во все времена олицетворявшего собой могущество, независимость и принципы нашей Родины. Под нашим триколором, являющимся символом единения, дружбы, символом всей России, творится история, подписываются важнейшие документы, побеждают спортсмены. И, чтобы ни случилось, наш флаг реет, а гимн играет. Желаю нам всем успехов в работе под нашими знаменами», — сказал Сластенин в своем выступлении.

Далее началась торжественная церемония вручения премьер-министром первых паспортов шести юным жителям Магаса, достигшим 14-летнего возраста. Вместе с паспортами ребятам и их родителям были вручены памятные подарки.

Сластенин поздравил полноправных граждан с получением главного документа, пожелав школьникам успехов и удачи в дальнейшей жизни.

Отметим, что сегодня в муниципальных домах культуры также проходят концерты, творческие вечера, конкурсы детских рисунков и викторины, а в библиотеках, детских школах искусств и музеях республики — различные тематические мероприятия, включая книжные иллюстрированные и фотодокументальные выставки, беседы и презентации.

Напомним, ежегодно 22 августа страна отмечает День государственного флага России. В 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

25 декабря 2000 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации», согласно которому он (флаг) представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос верхней — белого, средней — синего и нижней красного цветов.

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