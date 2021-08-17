Символика

На стометровой башне Согласия в столице Ингушетии установят триколор в честь дня флага России

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Башня Согласия в Магасе

В Ингушетии начато праздничное оформление населенных пунктов с использованием символики страны, размещение баннеров и растяжек с поздравлениями, а до 20 августа в Магасе на стометровой башне Согласия будет установлен триколор в честь Дня Государственного флага России.

Как рассказал на заседании правительства заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Мизиев, юнармейцы и активисты молодежных объединений примут участие в акции «Российская ленточка». В муниципальных ДК пройдут праздничные концерты, творческие вечера, конкурсы детских рисунков и викторины, которые продлятся несколько дней — с 19 по 22 августа.

Различные тематические мероприятия, включая книжные иллюстрированные и фотодокументальные выставки, беседы и презентации состоятся и в библиотеках, детских школах искусств и музеях республики.

Принять участие в праздновании события можно будет и в онлайн-формате — для всех желающих в социальных сетях будут организованы Всероссийские акции «Окна России» и «Фото с Флагом России», и флешмоб «Читаем о Флаге России».

Мизиев отметил, что все проводимые мероприятия будут освещены в республиканских СМИ.

Вице-премьер Олег Фурсов озвучил предложение о торжественном вручении паспортов гражданина России лицам, достигшим 14-летнего возраста, что было поддержано участниками заседания.

Глава правительства Владимир Сластенин в свою очередь поручил расширить географию проведения празднований, подключив города и районы, привлечь молодежные организации и студентов, представить новые предложения.

Напомним, 22 августа в России отмечается День Государственного флага страны. Дата установлена указом Президента России 20 августа 1994 года.

Ранее, в 1991 году, Верховный Совет РСФСР постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос официальным Национальным флагом России.

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