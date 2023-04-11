Социальная сфера

На строительстве центра социального обслуживания Ингушетия получит дополнительно 90 млн руб.

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На строительстве центра социального обслуживания в городе Малгобеке Ингушетия получит из федерального центра дополнительно 90 млн рублей, объект планируется сдать в 2024 году.

Как сообщается в Telegram-канале правительства республики, на базе центра будет открыто специализированное отделение на 50 мест для лиц без постоянного места жительства.

«Такие отделения должны быть во всех субъектах. Мы с такой проблемой не сталкиваемся, но, тем не менее, будем иметь в запасе. У нас там будет отделение для лиц, которые остались без присмотра родственников в опасной жизненной ситуации, то есть у кого дом пришел в негодность и нет родственников ближайших, к которым их можно переселить, с такими проблемами мы сталкивались несколько раз. Для нашего народа это не характерно, но такие случаи все же бывают, раз есть субъект, значит, должно быть и учреждение», — отметил глава Минтруда региона Хаджибекир Муталиев.

Министр напомнил, что ранее пожилых людей, утративших возможность к самообслуживанию, и оставшихся без близких родственников, временно определяли в Дом ветеранов в сельском поселении Сурхахи Назрановского района.

В Ингушетии зарегистрированы 700 одиноко проживающих пожилых людей, которые получают социальные услуги. Подавляющее большинство из них регулярно посещают близкие родственники и помогают, отмечается в релизе.

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