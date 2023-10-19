На строительство дамбы для защиты домов от подтоплений в Ингушетии выделят 2 млн рублей

На личном приеме мужчина рассказал, что во время сильных дождей, расположенные у подножия Сунженского хребта, по улицам Солнечная, Грузинская, Базоркина, Трудовая, Хамхоева и Щорса, частные дома и земельные участки затапливает.

Имея подробную информацию по этой ситуации, Махмуд-Али Калиматов отметил, что в ближайшее время кардинально решить вопрос не удастся, так как в бюджете нет необходимых для этого 350 млн рублей.

После обсуждения проблемы с мэром Сунжи, представителями МЧС и Минстроя было принято решение сделать водоотвод и земляную защитную дамбу, чтобы решить ее временно.

«По предварительным расчетам для этих работ потребуется около 2 млн рублей, которые руководитель субъекта обещал выделить из Национального фонда развития республики», — сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Аналогичная проблема и у жителей МКД по улице Московской в городе Назрани. Зарема Матиева отметила, что в подвале постоянно стоит вода, а во время ливневых дождей квартиры на первом этаже затапливаются.

Градоначальник Урусхан Евлоев пояснил, что дом находится в самой низкой точке района и ими не раз предпринимались меры по устранению причин подтопления, но кардинально изменить ситуацию не удается.

Глава Ингушетии поручил задействовать весь ресурс администрации. «Сделайте дренаж, постройте дополнительные лотки ливневого водостока, пробуйте другие варианты, но в течение месяца решите проблему», — потребовал он.

В то же время, руководитель региона обратил внимание заявительницы и властей города на необходимость создания ТСЖ, чтобы решать такие вопросы.

Также жительница Малгобека Аза Мамилова попросила Махмуд-Али Калиматова оказать содействие в выделении нового автобуса по маршруту «Малгобек-Магас».

«В ближайшее время в республику должны поступить новых 80 автобусов. Средства в размере 300 млн рублей на их приобретение нам уже выделили. Мы должны заботиться о комфорте людей, которые каждый день ездят на общественном транспорте на работу, учебу и по другим срочным делам», — подчеркнул Глава.

Отметим, что традиционная встреча с гражданами проводилась в приемной Президента России в Магасе.