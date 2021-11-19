На строительство музея краеведения и колледжа искусств Ингушетии выделят более 1 млрд рублей

Об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин. Он поддержал реализацию ряда проектов, направленных на развитие сферы культуры в Ингушетии, ремонт объектов культурно-исторического наследия, отметив, что по шести из них есть положительные заключения государственной экспертизы.

«Министерство культуры совместно с министерствами экономического развития и финансов России, правительством Ингушетии проработан вопрос очередности финансирования. Решено, что первую очередь региону необходимо строительство двух объектов — республиканского музея краеведения и государственного колледжа искусств», — сказал Обрывалин.

«На основании заявок от региона в рамках формирования проекта бюджета на 2022-2024 гг. Министерством культуры Российской Федерации направлены предложения по выделению дополнительного финансирования строительства двух объектов в объеме 1 млрд 115 млн руб.», — добавил он.

Между тем, в своем выступлении министр культуры Ингушетии Тамерлан Дзейтов отметил, что из 24 учреждений, подведомственных министерству культуры республики, 10 находятся в неприспособленных помещениях и нуждаются в реконструкции зданий. Еще 14 профильных учреждений нуждаются в строительстве новых зданий.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова высоко оценила значимость культурного наследия региона.

«Ингушетия обладает уникальным материальным и нематериальным культурным наследием, отражающим культурное разнообразие многонациональной России. В регионе проводится большая работа по сохранению объектов культурного наследия, реализации национального проекта «Культура», включая ремонт и строительство учреждений культуры в сельской местности», — сказала она.

В ходе заседания комитета было предложено включить в проект соответствующего постановления пункт о рекомендации правительству России по вопросу возможного включения в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству государственной филармонии, национальной библиотеки Ингушетии и Русского государственного музыкально-драматического театра.

Также были поддержаны предложения региона, касающиеся объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхабы-Ерды» и объектов Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

По итогам заседания было предложено доработать проект решения с учетом всех прозвучавших предложений, в том числе касающихся гастролей творческих коллективов, детских школ искусств, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.