На техстанции и в доме в Ингушетии нашли оружие и взрывные устройства

«Сотрудники центра противодействия экстремизму республиканского МВД совместно с УФСБ в доме в Назрани по месту проживания ранее судимого мужчины обнаружили и изъяли изготовленный кустарным способом боеприпас и 18 патронов калибра 9 мм», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, кроме того, правоохранители нашли хранившиеся им по месту своей работы на станции техобслуживания автомат Калашникова калибра 7,62 мм, около 800 патронов калибра 7,62 мм и пять гранат. Оружие и боеприпасы он приобрёл в 2010 г.

Он стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Также ему вменяют ст. 223.1 УК России. Мужчина водворен в изолятор временного содержания полиции.