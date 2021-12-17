На территории 110 га в городе Малгобеке Ингушетии произошел обвал целого массива и дорожного полотна

Отмечается, что диаметр трубы составляет 1000 мм, протяженность — более 350 метров. По этой причине вся ливневая канализация стекалась на земельный массив, где были выкопаны ямы. В зоне подтопления и провала земельного массива расположены жилые дома и земельные участки под ИЖС.

Мэрией города составлены дефектные акты по объемам невыполненных работ согласно проектно-сметной документации. Глава Малгобека принял решение об устранении допущенных нарушений в ходе строительства, то есть незамедлительно начать работы по укладке ливневой канализации.