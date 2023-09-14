На территории башенного комплекса «Эрзи» в горной Ингушетии провели экологическую акцию

Как сообщили в Комтуризма Ингушетии, ребята собрали мусор, убрали сухую траву и покрасили столбы.

Главная цель проекта, инициированного туристическим ведомством региона совместно с Минобрнауки республики, — развитие интереса у подрастающего поколения к историческому и природному потенциалу своей малой родины, а также формирование ответственного отношения к природе и культурным ценностям.