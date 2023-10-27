Профилактика

На территории башенного комплекса «Таргим» в горной Ингушетии установили камеры наблюдения

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На территории средневекового архитектурного комплекса «Таргим» в горной части республики установлены камеры видеонаблюдения, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

«Сохранение памятников архитектуры является первоочередной задачей Джейрахско-Ассинского государственного музея-заповедника. Система видеонаблюдения, установленная по периметру комплекса, позволяет избежать постоянного обхода территории, что является хорошей подмогой для учреждения, в виду ограниченности трудовых ресурсов», — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что правительством России одобрен законопроект о правовом регулировании вопросов размещения технических устройств на фасадах объектов культурного наследия с условием не нарушения их материального облика. Соблюдая эти условия, камеры видеонаблюдения установлены на металлических мачтах, а солнечные батареи на отдельных конструкциях.

«Системы видеонаблюдения позволят вовремя обнаружить опасность и принять соответствующие меры по предотвращения преступлений и актов вандализма», — подчеркнули в правительстве.

Отметим, что, занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Только в этом году в горной Ингушетии выявлено около 30 ранее неучтенных объектов культурного наследия.

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