На территории городского пруда Назрани Ингушетии устранили акт эко-вандализма

В экологическое ведомство региона поступило обращение от местных жителей о том, что на территории городского пруда были вырыты траншеи. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды совместно с главой администрации Центрального административного округа Назрани Русланом Оздоевым выехали на место для выяснения обстоятельств.

Информация, поступившая от жителей города, подтвердилась. На территории водоёма были проведены незаконные работы по разрытию траншеи глубиной 1,5-2 м и длиной 10-12 м.

Предположительно, это было сделано для предотвращения передвижения автомобилей к береговой зоне пруда.

«В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к нарушению, а также возбуждено административное дело на неустановленное лицо», — отметили в Минприроды Ингушетии.

Силами руководства администрации ЦАО и госинспекторами природоохранного ведомства проблема была устранена.

Госинспекторы экологического ведомства напомнили жителям республики, что самовольное снятие или перемещение слоев почвы, а также любые виды работ, проводимые в береговой зоне водных объектов без специального разрешения, влекут наложение административного наказания в виде штрафа.⠀