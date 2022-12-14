На территории комплекса «Цори» в горной Ингушетии проводят берегоукрепительные работы

Берегоукрепительные работы осуществляются для снижения негативного воздействия течения реки и предотвращения дальнейшего разрушения почвы, которые могут спровоцировать обрушение уцелевшей части объекта.

Такие мероприятия в горной местности проводятся впервые. По данным Джейрахско-Ассиновского музея-заповедника, деформация оснований имеется у большинства средневековых склеповых сооружений, расположенных на склонах гор.

«Из-за подмыва берегов протекающей рядом со склепом речкой произошло его обрушение. В связи с этим поручил провести берегоукрепительные работы, которые предотвратят дальнейшее разрушение исторического памятника. Надо очень бережно относиться ко всему, что связано с нашей историей. Работы эти должны вестись аккуратно, максимально сохраняя целостность расположенных рядом других объектов», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Ранее на этой территории по инициативе руководителя региона, установлены видеокамеры на солнечных батареях для обеспечения сохранности древних памятников и исключения актов вандализма.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 30 августа этого года сотрудниками музея-заповедника, совместно с представителями тейпа Цороевых была совершена инспекционная поездка к башенному комплексу «Цори», в ходе которой было зафиксировано обрушение части наземного склепа, расположенного на склоне берега реки.

Склеп (маьлхара каш) — это наземное или подземное помещение, которое использовалось предками ингушей для захоронения умерших.

Прибыв на место происшествия, работниками учреждения, при предварительном осмотре, было обнаружено большое количество человеческих останков и предметы быта.