Экология

На территории Малгобека Ингушетии высадили около 150 деревьев

0

Сотрудники мэрии города Малгобека и подведомственных ей учреждений провели акцию по высадке деревьев.

Всего на территории города высадили около ста пятидесяти деревьев. Среди них саженцы тополя и клёна, которые хорошо подходят для местной почвы. А осень способствует хорошей приживаемости саженцев. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города воинской славы, молодые деревья уже в следующем году подарят радость жителям своим цветением.

100 деревьев клена высадили на территории больницы для коронавирусных больных. Также участники акции осуществили посадку клёна на территории недавно открытого многоквартирного жилого дома на улице Базоркина, 56. Высадка тридцати саженцев тополя была проведена по поручению мэра Муссы Галаева на благоустроенной в этом году улице Гоголя. Ранее здесь заасфальтировали дорожное полотно и обустроили тротуар. На стадии завершения находится установка уличного освещения. Деревья стали завершающим этапом в комплексном благоустройстве этой улицы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Благодаря системе «Безопасный город» в Ингушетии значительно снизилось количество ДТП
Александр Бастрыкин на «хорошо» оценил работу следственного управления СКР по Ингушетии
«Преступный дуэт» из Ингушетии ответит в суде за хищение 1,3 млн руб., оформив кредиты на инвалидов
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
Прокуратурой РФ вынесен протест в парламент в целях исключения положений о Конституционном суде Ингушетии
Ингушский спортсмен Адам Дзауров завоевал две медали на открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг в Москве
Исполняющим обязанности министра финансов Ингушетии назначен Адам Хамчиев
Больницы Ингушетии не испытывают проблем с поставкой кислорода
Главным тренером Ингушетии по смешанным боевым единоборствам назначен Муслим Кациев
При столкновении большегруза и легковушек на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадал один человек
В городе Малгобеке Ингушетии благоустроили улицу Трудовая

Главное

Яндекс.Метрика

 