На территории Малгобека Ингушетии высадили около 150 деревьев

Всего на территории города высадили около ста пятидесяти деревьев. Среди них саженцы тополя и клёна, которые хорошо подходят для местной почвы. А осень способствует хорошей приживаемости саженцев. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города воинской славы, молодые деревья уже в следующем году подарят радость жителям своим цветением.

100 деревьев клена высадили на территории больницы для коронавирусных больных. Также участники акции осуществили посадку клёна на территории недавно открытого многоквартирного жилого дома на улице Базоркина, 56. Высадка тридцати саженцев тополя была проведена по поручению мэра Муссы Галаева на благоустроенной в этом году улице Гоголя. Ранее здесь заасфальтировали дорожное полотно и обустроили тротуар. На стадии завершения находится установка уличного освещения. Деревья стали завершающим этапом в комплексном благоустройстве этой улицы.