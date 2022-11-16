На территории Мемориального кладбища жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии установлены защитные ограждения для деревьев

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии республики, по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова сотрудники ведомства огородили молодые деревья, которые были посажены в конце октября вдоль дороги у Мемориального кладбища жертв осени 1992 года в Назрани.

Напомним, Минприроды Ингушетии высадило порядка 120 саженцев ясеня и клена шаровидного на территории Мемориального кладбища в Назрани к очередной годовщине трагедии.

Установленные ограждения помогут избежать повреждения молодых деревьев крупным рогатым скотом. К тому же, такая конструкция не скрывает молодые деревца от солнечного света и не нарушает циркуляцию воздуха.