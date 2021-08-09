Выборы

На территории Назрановского района Ингушетии в дни выборов откроются 29 избирательных участков

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На территории Назрановского района образовано 29 избирательных участков, из них 25 находятся в зданиях общеобразовательных учреждений, один в администрации сельского поселения Плиево и три участка в ДОСААФ и домах культуры.

«В настоящее время на территории района в каждом из девяти сельских поселений вывешена тематическая баннерная продукция с информацией о дате проведения выборов», — сообщила газете «Ингушетия» председатель территориальной избирательной комиссии Эсет Хаутиева.

В настоящее время с представителями участковых избирательных комиссий проводятся обучающие семинары, им переданы информационные материалы и буклеты для дальнейшей работы. Принимаются меры по обеспечению равных условий для проведения кандидатами в депутаты, доверенными лицами и уполномоченными представителями кандидатов, избирательных объединений предвыборной агитации.

Кроме того, осуществляется корректировка и актуализация сведений об избирателях, содержащихся в фрагментах Регистра избирателей государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Подготовлен и доведен до избирателей перечень избирательных участков с указанием их границ, номеров телефонов, адресов и помещений для голосования.

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