На территории полигона в Сунженском районе Ингушетии будут проводиться учебные стрельбы

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в связи с этим запрещен проход людей и проезд техники на территорию полигона, а также прогон (выпас) животных в указанный период.

Отмечается, что стрельбы будут проводиться с 09:00 до 14:00 и с 16:00 до 03:00 следующего дня: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 марта.