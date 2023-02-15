Учения

На территории полигона в Сунженском районе Ингушетии будут проводиться учебные стрельбы

0

В марте текущего года на полигоне части, дислоцированной севернее сельского поселения Троицкое, будут проводиться боевые учения из стрелкового оружия и вооружения боевых машин в соответствии с планом подготовки подразделений гарнизона.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в связи с этим запрещен проход людей и проезд техники на территорию полигона, а также прогон (выпас) животных в указанный период.

Отмечается, что стрельбы будут проводиться с 09:00 до 14:00 и с 16:00 до 03:00 следующего дня: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 марта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Минкультуры региона обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности
В Магасе проверили исправность газового оборудования в МКД
Ученики 6–11 классов школ Ингушетии могут заработать дополнительные баллы для поступления в вузы
Рослесхоз вводит запрет на весенний профотжиг сухой травы
Известный ингушский журналист и писатель Магомед Чахкиев выпустил в свет новую книгу для детей
В Ингушетии подвели итоги общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Почти 88 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские Ингушетии
Энергетики сокращают задолженность крупнейшего города Ингушетии
В парламенте Ингушетии рассмотрят законопроект об ежегодном увеличении пособия на детей-сирот
Депутаты приняли отставку Главы администрации Малгобекского района
Спорткомплекс за 300 млн руб. начнут строить в Ингушетии весной

Главное

Яндекс.Метрика

 