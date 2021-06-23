На территории, прилегающей к одной из школ Малгобека, устроена парковка
На территории, прилегающей к средней общеобразовательной школе № 20 в городе Малгобеке, проведена работа по устройству автомобильной парковки.
Парковка обустроена для того, чтобы обезопасить движение детей и их родителей по территории объекта, пока они не достигнут пешеходной зоны.
Вопросы, связанные с благоустройством территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям Малгобека, являются приоритетными для мэрии города, сообщила её пресс-служба.