На территории, прилегающей к одной из школ Малгобека, устроена парковка

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На территории, прилегающей к средней общеобразовательной школе № 20 в городе Малгобеке, проведена работа по устройству автомобильной парковки.

Парковка обустроена для того, чтобы обезопасить движение детей и их родителей по территории объекта, пока они не достигнут пешеходной зоны.

Вопросы, связанные с благоустройством территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям Малгобека, являются приоритетными для мэрии города, сообщила её пресс-служба.

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